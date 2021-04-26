26 апреля в Ростовской области вспоминают жертв чернобыльской катастрофы

26 апреля на Дону вспоминают жертв чернобыльской аварии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 26 апреля, вспоминают жертв радиационных аварий и катастроф, в том числе всех погибших на Чернобыльской атомной станции. Эту дату в Ростовской области помнят и чтят всегда, и это неудивительно - ровно 35 лет назад в ликвидации ЧС около Припяти участвовали более 20 тысяч жителей региона.

Многие из тех, кто рисковал своей жизнью и здоровьем, уже умерли от последствий лучевой болезни. Но есть и выжившие свидетели страшных событий, только в Ростове сейчас живут 1 526 ликвидаторов. Их также ежегодно чествуют в области.

- Прошло уже 35 лет. Сотни тысяч человек встали на защиту мира от ядерной катастрофы. Мужественные, самоотверженные люди остановили распространение радиоактивных выбросов, - сказал накануне губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Также немного ранее в донской столице наградили активистов организаций, объединяющих чернобыльцев. А в Новочеркасске состоялась встреча жителей города с ликвидаторами аварии. И это далеко не все памятные мероприятия.

Взрыв на четвертом энергоблоке ЧАЭС произошел в 1986 году. Тогда при испытании турбогенератора сотрудникам станции не удалось безопасно заглушить реактор. Эта авария потрясла весь мир.