В Ростове на Обсерваторной очевидцы заметили много полиции и силовиков

На парковке около «Ашана» сейчас машины МВД и правоохранители

Утром 27 апреля в донской столице на Обсерваторной очевидцы заметили много правоохранителей: сотрудников полиции и Росгвардии, а также других силовых ведомств. Видео с места сбора уже прислали в редакцию «КП - Ростов-на-Дону».

Ролик засняли на парковке около «Ашана». Там, судя по кадрам, сейчас много автобусов и машины МВД. Люди также сообщают о большой пробке, которая собирается от Астрономической - разворот на «Леруа Мерлен» - идет по Обсерваторной и Беляева до Королева. Также глухая пробка на Орбитальной от Космонавтов до Беляева.

О том, что происходит, пока неизвестно. В пресс-службе донского главка полиции пообещали уточнить ситуацию и сообщить детали через время.