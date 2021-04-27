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Общество27 апреля 2021 11:10

Суд запретил властям Ростова повышать аренду для еврейской общины

Речь идет об участке под синагогой площадью в 727 квадратных метров
Ангелина СКИБА
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Суд полностью отказал в требованиях администрации

Суд полностью отказал в требованиях администрации

Фото: Артем КИЛЬКИН

Арбитражный суд запретил администрации Ростова повышать аренду еврейской общине. Речь идет об участке под синагогой. Городские власти хотели получать за него больше из-за «изменения экономической ситуации». Об итогах тяжбы стало известно сегодня, 27 апреля, но само заседание состоялось немного раньше - 23 числа.

Суд полностью отказал в требованиях администрации в том числе из-за пропуска срока исковой давности. По закону, он составляет три года. В итоге в опубликованных документах сказано, что «арендодатель не имеет право менять расчетные коэффициенты».

Договор на 49 лет местные власти и община подписали еще 2000 году. Синагога находится на Газетном и занимает площадь в 727 квадратных метров.