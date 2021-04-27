На Дону двух сотрудников МВД подозревают в организации незаконной миграции

Уже возбуждено уголовное дело Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области начальника и сотрудницу отдела МВД, а также 47-летнего местного жителя подозревают в организации незаконной миграции. Уже возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По предварительным данным, в марте прошлого года подозреваемые незаконно помогли иностранцу обосноваться на территории донского края. Они же поставили его на миграционный учет. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства дела, решается вопрос о мере пресечения.

В полиции после задержания также начали служебную проверку. Главу отдела пока отстранили от работы.

- Проводим служебную проверку. Полицейский отстранен от выполнения служебных обязанностей. Решается вопрос об увольнении по отрицательным основаниям, - прокомментировали в пресс-службе управления МВД России по Ростовской области.

В ведомстве добавили: если вину обоих сотрудников докажут, они будет отвечать перед законом, а их руководителей ждет дисциплинарное наказание.