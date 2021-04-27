В Республике Калмыкия мужчина сядет в тюрьму за изготовление наркотиков

Раньше он уже отсидел за другое преступление. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель поселка Большой Царын Октябрьского района лишился свободы за изготовление масла каннабиса в январе. Речь идет о массе более восьми грамм.

— В своем доме мужчина вырастил коноплю в сентябре 2020 и из листьев сделал гашишное масло. Продавать никому не собирался, сам употреблял, — сообщили в пресс-службе Прокуратуры Республики Калмыкия.

Помимо этого, с августа 2020 по февраль 2021 года житель Октябрьского района хранил дома марихуану массой около 77 грамма, которую собрал с 10 кустов конопли.

Мужчина получил лишение свободы на 3 года 6 месяцев с испытательным сроком на 2 года. Раньше у него уже была судимость за другое преступление.