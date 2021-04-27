Жители Калмыкии могут проголосовать за проекты по благоустройству в 2022 году

В прошлом году в Калмыкии было облагорожено восемь общественных территорий. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 26 апреля по 30 мая на сайте проекта «Формирование комфортной городской среды» проходит голосование по отбору общественных территорий и дизайн проектов благоустройства.

— Жители, у которых нет возможности проголосовать онлайн, смогут это сделать с помощью волонтеров, — отметили на сайте, посвященном работе Главы Калмыкии.

В голосовании участвуют Городовиковское, Лаганское, Тундутовское, Кетченеровское, Яшалтинское, Ики-Бурульский муниципальный район и город Элиста.

В рамках проекта в прошлом году в Калмыкии было облагорожено восемь общественных территорий, среди которых парки, аллеи и скверы. Продолжаются работы еще в 11 муниципальных образованиях. По словам Главы республики, их планируют завершить уже летом 2021 года.