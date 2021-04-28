Петр Треглазов возглавлял ростовскую прокуратуру с ноября 2012 года Фото: сайт прокуратуры Волгоградской области

Петр Треглазов покинул пост прокурора Ростова-на-Дону. Теперь он будет занимать такую же должность в Волгограде. Соответствующий приказ уже утвердил генеральный прокурор страны.

Известно, что Петр Треглазов возглавлял ростовскую прокуратуру с ноября 2012 года. До этого - с августа 1994 года - он занимал в этом ведомстве различные должности, в том числе был следователем, старшим следователем, заместителем прокуроров Ворошиловского и Пролетарского районов донской столицы, работал в отделе по надзору за расследованием особо важных дел. Был награжден знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», медалью Руденко и знаками отличия «За верность закону III степени».

Сейчас освободившуюся должность прокурора Ростова временно занимает действующий заместитель