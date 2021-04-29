Ростовский хлебозавод №1 не закроют, здание ждет капитальный ремонт

Завод является крупнейшим производителем хлебобулочных изделий в регионе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовский хлебозавод №1 закрывать не будут. Однако старинное здание на Братском все же планируют капитально отремонтировать. Обновление должны начать уже в мае. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» сегодня, 29 апреля, сообщили в пресс-службе компании «Юг Руси».

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что вековую постройку намерены снести для строительства нового жилого комплекса.

Завод является крупнейшим производителем хлебобулочных изделий в регионе. Он входит в структуру группы компаний «Юг Руси», которая выращивает зерно в 20 хозяйствах, хранит и вырабатывает муку. Контроль качества осуществляют на всех этапах производства - от поля до прилавка.