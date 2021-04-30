В Ростове из-за репетиций Парада Победы изменят маршруты автобусов и трамваев

Автобусы будут изменят схему движения на время репетиций Парада Победы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове в дни репетиций Парада Победы, а также 9 мая изменят схему движения нескольких автобусов, троллейбусов и трамваев. Об этом сообщили городские власти.

Так, по-другому общественный транспорт будет курсировать 3, 4 (это резервный день) и 6 мая с 18 часов вечера до 1 часа ночи. 7 мая - с 6 до 15 часов.

Например, на автобусах № 3, 3А, 7, 67 и 88 можно будет проехать по Большой Садовой - Ворошиловскому - Красноармейской - Театральному - Шолохова и далее по привычным маршрутам в обоих направлениях.

Схема движения автобусов № 70, 80 и троллейбусов №2 и 22 будет такой: Большая Садовая - Ворошиловский - Станиславского - Театральный - Закруткина - Нижненольная - Мясникова - 19-я Линия и далее по маршрутам следования. В обратном направлении автобус будет отправляться с Комсомольской через площадь Свободы по Закруткина - Театральному - Станиславского - Ворошиловскому - Большой Садовой и далее по обычному пути следования.

Также изменят автобусные маршруты № 24, 55, 98, 18, 19, 54, 66, 81. Изменится схема пути троллейбусов № 1 и трамваев № 4 и 10. С более подробной информацией можно ознакомится на сайте администрации донской столицы.