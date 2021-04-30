В Ростове планируют установить памятник в честь микробиолога Зинаиды Ермольевой

Скульптурой могут украсить центральную аллею перед входом в медуниверситет Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростове в честь знаменитого микробиолога Зинаиды Ермольевой планируют установить памятник. Скульптурой могут украсить центральную аллею перед входом в медуниверситет, сообщает сайт донского правительства.

Варианты размещения композиции сегодня обсудили губернатор Василий Голубев, главный санитарный врач страны Анна Попова и руководитель аппарата помощника президента Елена Подобреевская.

Глава региона напомнил, что благодаря работе Зинаиды Ермольевой были спасены миллионы жизней. Именно под ее руководством ученые сделали важнейшие медицинские открытия, в том числе разработали такие препараты как левомицетин, стрептомицин и интерферон. Кроме того, ученая сделала открытие, победившее холеру, изобрела советскую версию пенициллина.