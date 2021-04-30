Автолюбители должны выдерживать дистанцию с другими авто и не превышать скорость Фото: Алексей ФОКИН

Ночью и утром 1 и 2 мая в Ростове ожидается туман. Об этом сообщает сайт городской администрации со ссылкой на Гидрометцентр.

Водителей и пешеходов просят быть очень внимательными и осторожными на дорогах. Из-за плохой видимости можно попасть в дорожно-транспортное происшествие.

Сами автолюбители и их пассажиры обязательно должны быть пристегнуты. Следует выдерживать дистанцию с другими авто и не превышать скорость. Нужно использовать противотуманные фары. Пешеходам напоминают: переходить проезжую часть безопасно только в разрешенных местах.