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Общество30 апреля 2021 18:02

Ночью и утром 1 и 2 мая в Ростове ожидается туман

Водителей и пешеходов просят быть очень внимательными и осторожными на дорогах
Ангелина СКИБА
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Автолюбители должны выдерживать дистанцию с другими авто и не превышать скорость

Автолюбители должны выдерживать дистанцию с другими авто и не превышать скорость

Фото: Алексей ФОКИН

Ночью и утром 1 и 2 мая в Ростове ожидается туман. Об этом сообщает сайт городской администрации со ссылкой на Гидрометцентр.

Водителей и пешеходов просят быть очень внимательными и осторожными на дорогах. Из-за плохой видимости можно попасть в дорожно-транспортное происшествие.

Сами автолюбители и их пассажиры обязательно должны быть пристегнуты. Следует выдерживать дистанцию с другими авто и не превышать скорость. Нужно использовать противотуманные фары. Пешеходам напоминают: переходить проезжую часть безопасно только в разрешенных местах.