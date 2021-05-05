Реестр предпринимателей с аксайских рынков создадут в Ростовской области

Губернатор провел встречу с инициативной группой предпринимателей с аксайских рынков. Фото: Александр РОГОЗА

В Ростовской области создадут реестр предпринимателей с аксайских рынков. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев на встрече с инициативной группой.

По его словам, в реестр занесут данные обо всех пострадавших торговцах. Специальный ресурс должен появиться в течение недели.

Кроме того, для предпринимателей организуют группы юристов. Специалисты будут консультировать торговцев по всем вопросам.

— Подобные встречи обязательно продолжим, что последовательно решать все вопросы, — прокомментировал Василий Голубев.

Напомним, 27 апреля силовики провели рейды на нескольких аксайских рынках. После этого рынки признали незаконными, а торговцев попросили покинуть павильоны. Чтобы решить проблемы предпринимателей, в области появился штаб. В него вошли руководители областных и районных ведомств, а также уполномоченный по правах предпринимателей в Ростовской области Олег Дереза.