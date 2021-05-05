В Ростове Управляющая компания вернула жильцам 245 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове противостояние жильцов и коммунальщиков закончилось победой жителей многоэтажки. Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов на бульваре Комарова, что в Северном жилом массиве донской столицы. Когда не получилось договориться с Управляющей компанией напрямую, жители обратились в Госжилинспецию.

- Жилищный инспектор проверил правильность начисления платы за жилищные услуги, - рассказали в ведомстве. - Наш сотрудник выяснил, что управляющая компания начислила по статье «содержание общего имущества» за ноябрь 2020 года выше, чем было решено общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме.

В итоге, после проверки управляющая компания выполнила перерасчет, вернув жильцам сумму 245 тысяч 296 рублей.