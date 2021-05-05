Мусор с кладбищ Новочеркасска поместился в 525 "КамАЗах". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новочеркасске затеяли уборку кладбищ. Она оказалась настолько масштабной, что мусор уместился в 525 «КамАЗах». Это более 5 тысяч кубометров хлама. Работы шли почти месяц - с начала апреля. Часть свалочных очагов скопилась в узких проездах, недоступных для машины-погрузчика, поэтому неравнодушные горожане убирали мусор вручную.

- Фронт работ оказался огромным, - объяснили причину в местной мэрии, - по вине прежнего руководства обслуживающей организации погосты казачьей столицы не видели регулярной уборки с середины прошлого года. В итоге, траты только на эту уборку составили больше 3,4 миллиона рублей – почти на 500 тысяч больше, чем в среднем закладывалось на круглогодичное поддержание чистоты кладбищ в прошлые годы.

Многие горожане отмечают, что столь масштабной уборки кладбища Новочеркасска не видели уже давно.

- Раньше чтоб найти могилу я ориентировался 15 лет по мусорной куче! Теперь могу и не найти, – рассказал подписчик одного из городских пабликов в Instagram про уборку Старого кладбища.