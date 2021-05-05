В Новочеркасске нашли мертвым пропавшего 23-летнего студента

О гибели студента сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт". Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новочеркасске нашли погибшим 23-летнего студента Дмитрия Орлова, пропавшего несколько дней назад. Об этом рассказали в поисковой организации «Лиза Алерт Юг».

Молодой человек вышел из дома 3 мая. Ни друзьям, ни родным Дмитрий не сказал, куда направляется. Когда парень не вернулся, близкие забили тревогу. Они обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Спустя двое суток выяснилось, что парень погиб. Что стало причиной трагедии, пока неизвестно.

Известно, что Дмитрий еще получал профессию. Он учился в Южно-Российском государственном политехническом университете в Новочеркасске.