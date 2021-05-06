Водитель иномарки насмерть сбил мотоциклиста в Батайске

Мужчина скончался на месте ДТП. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Батайске водитель иномарки насмерть сбил мотоциклиста. Авария произошла на улице Производственной 6 мая около 15:30.

По предварительным данным, 28-летний парень на автомобиле «Хендай» поворачивал налево. При этом он не пропустил проезжавшего там 45-летнего водителя «Сузуки». В результате мотоциклист получил травмы, не совместимые с жизнью.

— Мотоциклист скончался на месте. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.