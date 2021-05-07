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Происшествия7 мая 2021 13:45

Жителя Морозовка подозревают в похищении 5-летней девочки

Следователи считают, что преступник был пьян. Уже возбуждено уголовное дело
Ангелина СКИБА
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Подозреваемого под стражу могут взять только после решения суда

Подозреваемого под стражу могут взять только после решения суда

Фото: Олег ЗОЛОТО

36-летнего жителя Морозовка подозревают в похищении 5-летней девочки. Уже возбуждено уголовное дело, сейчас решается вопрос об аресте мужчины. Его под стражу могут взять только после решения суда. Об этом сегодня, 7 мая, рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По предварительным данным, подозреваемый совершил преступление два дня назад, 5 мая. Он подошел к малышке, которая шла от детской площадки к своему дому, и увел ее в заброшенную постройку на соседей улице. Там мужчина удерживал ребенка около 15 минут. Похититель отпустил девочку только после того, как услышал голоса ее родителей - они к этому времени уже начали поиски дочери.

Следователи считают, что преступник был пьян. К счастью, каких-либо противоправных действий в отношении своей жертвы он совершить не успел. Расследование продолжается, задержанному грозит 5 лет тюрьмы.

ЧП