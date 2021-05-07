С 17 мая в четырех районах Ростова отключат горячую воду

Восстановление горячего водоснабжения начнут с 25 мая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 17 мая в четырех районах Ростова - Советском, Железнодорожном, Ленинском и Кировском - отключат горячую воду. Это произойдет из-за профилактических работ на теплосетях - город уже готовится к будущему отопительному сезону, пояснили в администрации.

Греть тазики и чайники с водой придется жителям Западного в следующих границах: Малиновского - Доватора - Мадояна - Стачки - Литвинова - 2я Володарского - Заводская - Каширская. Проблемы будут также в Левенцовке и в домах на Пескова и Машиностроительном.

Также отключения коснутся жителей центра. Горячей воды не будет в границах: Пушкинская - Буденновский - Серафимовича - Сиверса – Маркова - Локомотивная – Мечникова - Текучева - Журавлева. Также следует подготовиться ростовчанам на Курской, Тамбовской, Воронежской, Футбольной и Павленко.

Восстановление горячего водоснабжения начнут с 25 мая. При этом, если найдут дефекты, ситуация может затянуться до завершения ремонта. В этот период будут работать более 20 бригад.

Если вы заметите течь, размыв грунта или дорожного покрытия, не приближайтесь к месту коммунального ЧП, будьте осторожными. Нужно сразу сообщить диспетчерам в «Ростовские тепловые сети», департамент ЖКХ или можно позвонить в Службу «112».