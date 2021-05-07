В День радио донские связисты возложили цветы к памятнику Александру Попову

Благодаря радиосвязи каждый может сказать самые важные слова дорогим людям, а также получить госуслуги не выходя из дома Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 7 мая, в День радио донские связисты возложили цветы к памятнику изобретателю и советскому ученому-физику Александру Попову. В торжественной церемонии принял участие заместитель губернатора Артем Хохлов, сообщает сайт донского правительства.

- Благодаря радиосвязи каждый из нас может сказать самые важные слова дорогим людям, поздравить деда-ветерана с Днем Великой Победы, обратиться к врачу онлайн, получить необходимые госуслуги не выходя из дома. За всем этим стоит ежедневный, круглосуточный труд связистов, - подчеркнул Артем Хохлов.

Чиновник также добавил, что регион сейчас уверенно идёт по пути цифровизации. Так, например, с 2019 и до конца 2021 года на Дону должны обеспечить скоростным интернетом уже более 2 тысяч социально значимых объектов. Речь идет о школах, ФАПах, пожарных частях и других организациях. Только в этом году к интернету подключат 893 объекта.