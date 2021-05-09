В Азовском районе по факту махинаций с 11 земельными участками завели уголовное дело

Чиновник незаконно передал в собственность 11 площадок Фото: Артем КИЛЬКИН

В Азовском районе по факту махинаций с участками, расположенными в зоне санитарной охраны водных объектов, завели уголовное дело. Статья – «Превышение должностных полномочий». Под подозрением - глава Обильненского сельского поселения, сообщили в областной прокуратуре.

По данным ведомства, чиновник незаконно передал в собственность 11 площадок в районе хутора Дугино. Он не имел на это прав, потому что вся земля на указанной территории «ограничена в обороте» и не может принадлежать частным лицам.

Прокуратура уже направила иски в суд. Там должны отменить договоры купли-продажи.

Ранее в превышении должностных полномочий признался экс-глава Первомайского района Ростова