На Дону в пункте приема металлолома сгорел человек

В Ростовской области, в Таганроге, в субботу вечером, 8 мая, произошел серьезный пожар. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, ЧП произошло в бытовом помещении пункта приема металлолома. На момент пожара в тесном помещении находился человек. К сожалению, он не смог выбраться и погиб.

- Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Личность погибшего на данный момент не установлена.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" сообщала, что в донской столице в частном доме погибли два человека.

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