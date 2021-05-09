«Это не машина сделала, а человек!»: донские волонтеры спасают собаку с серьезным увечьем

Рентгеновский снимок показал, что у собаки - трещины в черепе. Фото: официальная группа приюта "Святобор" в социальных сетях

В Шахтах Ростовской области волонтеры приюта для безнадзорных животных борются за жизнь бездомного пса. Собаку нашли на улице местные жители. Она лежала пластом на асфальте и тихо скулила. Люди сразу же позвонили волонтерам, а те, в свою очередь, забрали собачку в приют. Перед этим животное показали ветврачу. В клинике песику сделали рентген и обнаружили, что у него трещины в черепе.

- Это не машина сделала, а человек! У песика серьезная черепно-мозговая травма, - написал член инициативной группы в официальном паблике приюта в социальных сетях.

На лечение собаки требуются немалые средства, поэтому волонтеры открыли счет, на который желающие могут выслать деньги.

- Спасать нужно срочно! Помогите спасти! Очень надеюсь, что выживет! – обратилась к людям сотрудница приюта Ольга Мосиюк.