Летняя жара придет в Ростов-на-Дону в мае

В донской столице в мае обещают летнюю жару Фото: Дмитрий СТЕШИН

Начало рабочей недели будет дождливым и облачным. Так, во вторник, 11 мая, весь день будет идти небольшой дождь. При этом температура воздуха в донской столице в этот день будет +11 градусов. Вечером похолодает до +8.

Среда, 12 мая, будет пасмурной, но без осадков. Днем +17 градусов, вечером +13.

А вот в четверг, 13 мая, днем в донской столице обещают +25 градусов. Вечером +23, день будет малооблачным и без осадков.

А в пятницу, 14 мая, в Ростове-на-Дону будет летняя жара. Воздух днем прогреется до 30 градусов. Вечером столбик термометра покажет +27. Весь день будет малооблачно и без дождя.

Суббота, 15 мая, также без осадков, днем + 22, вечером +16.

А в воскресенье, 16 мая, днем 24 градуса тепла, вечером 23. Также малооблачно и без дождя.

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