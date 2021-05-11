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Общество11 мая 2021 14:29

После трагедии в Казани школы Ростовской области усилят меры безопасности

Об этом распорядился губернатор Василий Голубев
Ангелина СКИБА
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Глава региона потребовал организовать еще более строгий пропускной режим

Глава региона потребовал организовать еще более строгий пропускной режим

Фото: Алексей БУЛАТОВ

После гибели детей в Казани губернатор Василий Голубев поручил усилить меры безопасности в образовательных учреждениях Ростовской области. Об этом сегодня, 11 мая, сообщает сайт донского правительства.

Так, глава региона потребовал организовать еще более строгий пропускной режим и ежедневно проверять сигнализации. Кроме того, специалисты обязаны обеспечить «социально-психологическую безопасность участников образовательного процесса» - должны работать телефоны доверия и консультационные пункты для родителей.

Также Василий Голубев направил президенту Республики Татарстан телеграмму с соболезнованиями.

- Эта страшная трагедия болью отразилась в сердцах жителей Ростовской области. Искренне разделяю с вами чувство скорби и невосполнимой утраты. Прошу передать слова поддержки родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, - говорится в тексте телеграммы.

Сегодня в Казани школе № 175 произошла стрельба. По предварительным данным ТАСС, погибли 11 человек, среди которых девять детей. В больницу с попали еще 18 школьников.