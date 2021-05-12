В Ростовской области торговцы с закрытых аксайских рынков получат льготные займы

Для оформления льготы потребуют минимальный пакет документов Фото: Александр РОГОЗА

В Ростовской области предприниматели, пострадавшие после закрытия аксайских рынков, смогут получить займы до 5 млн рублей на льготных условиях. Ставка - 4,5% годовых. Информация об этом появилась на сайте донского правительства со ссылкой на уполномоченного по защите прав предпринимателей Олега Дерезу.

Он рассказал, что о финансовой поддержке уже сообщили инициативной группе представителей торговых комплексов «Атлант», «Алмаз» и «Овощной». Так, предполагается, что торговцам будут выдавать суммы, предназначенные для погашения кредитов, закупки товаров, уплаты налогов.

На оформление льготы потребуют минимальный пакет документов, а рассмотрение заявки должно занять всего один день. Программу разработали в региональном центре «Мой бизнес».

Напомним, сразу пять донских рынков закрыли в конце апреля этого года. Это сделали после масштабных проверок, связанных с уголовным делом главы администрации Аксайского района Виталия Борзенко. Сейчас власти Ростова уже выделили пострадавшим предпринимателям 9 тысяч свободных торговых мест, в том числе развернули ярмарку в районе старого аэропорта.