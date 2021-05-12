Елена Кожухова: «В Ростове под охраной Нацгвардии и ЧОП 70 образовательных учреждений»

О безопасности школ рассказала замглавы администрации Ростова Елена Кожухова Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове за безопасностью 70 образовательных учреждений следят бойцы Росгвардии и частные охранные предприятия. В остальных 198 организациях на входе работают вахтеры. Такие цифры привела на планерном совещании заместитель главы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова.

- Пропускной режим обеспечивают сотрудники Нацгвардии и частных охранных предприятий в 70 организациях, это 26%. Речь идет о 40 образовательных учреждениях, 27 детсадах и 3 организациях допобразования. В остальных 198 учреждениях пропускной режим осуществляется вахтерами, - сообщила Елена Кожухова.

Также она добавила, что во всех школах и детских садах уже провели дополнительные проверки. Специалисты осмотрели технические средства и проконтролировали уровень антитеррористической безопасности. Уже усилили пропускной режим, педагоги и охранники прошли инструктажи.

- Независимо от ситуации в Казани только за последнее время в образовательных учреждениях Ростова организовали целый ряд мероприятий по улучшению безопасности. Они позволяют говорить о защищенности учреждений. Так, во всех школах и детсадах есть кнопки сигнализации, камеры видеонаблюдения, металлодетекторы и домофоны, - подчеркнула замглавы администрации Ростова по социальным вопросам Елена Кожухова.

Она также отметила, что еще в декабре и феврале из местного бюджета на оснащение камерами 39 школ выделили 61 млн рублей, а на охрану потратили более 16,8 млн рублей. Кроме того, еще 35 млн рублей направили на установку контрольно-пропускных пунктов.

Вопрос о безопасности в администрации подняли после трагедии, которая произошла в Казани. Вчера, 11 мая, вооруженный молодой человек устроил стрельбу в школе. По предварительным данным, погибли 9 человек, из которых 7 - дети. Еще 23 человека пострадали.