В Ростове в здании ЮФУ обрушился потолок

ЧП произошло в здании на Большой Садовой

Сегодня, 12 мая, в корпусе Южного федерального университета на Большой Садовой, 33 обрушился потолок. Никто не пострадал, но занятия перенесли в другие помещения, сообщили в пресс-службе вуза.

- Обвалилась незначительная часть потолочного перекрытия площадью около 3 квадратных метров. Это произошло на 4 этаже, там была трещина. Студенты и сотрудники не пострадали, - пояснили журналисту «КП - Ростов-на-Дону».

Сейчас в корпусе проводят строительно-техническую экспертизу. Только после проверки смогут определить сроки ремонта и дату возобновления учебных занятий.