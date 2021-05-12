В Ростове не планируют закрывать мечеть на праздник Ураза-байрам

Проведение религиозных обрядов и церемоний вне мечети запрещено Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове-на-Дону из-за коронавируса не планируют закрывать мечеть на праздник Ураза-байрам. Однако во время проведения обрядов верующие все же должны соблюдать некоторые ограничения, сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации с COVID-19.

- Рекомендовано приостановить деятельность в местах богослужений, других религиозных обрядов и церемоний. Однако решение принимают руководители религиозных организаций самостоятельно с учетом эпидситуации. Запрещено лишь проведение религиозных обрядов и церемоний вне мест их совершения, - прокомментировали в пресс-центре.

Это означает, что любые обряды не должны проходить вне помещений. Собиратсья можно только в местах специально для этого предназначенных. Мусульмане будут отмечать Ураза-байрам и окончание Рамадана завтра, 13 мая. В мечети верующие соберутся рано утром.

Как уточнили власти, на Пасху, к утру 3 мая, за нарушение коронавирусных ограничений было составлено 62 протокола.