Василий Голубев оценил ход реконструкции трамвайной сети Таганрога

Губернатор поручил информировать жителей города об изменениях в движении транспорта из-за ремонтных работ Фото: сайт правительства Ростовской области

Василий Голубев побывал с рабочей поездкой в Таганроге. В приморском городе глава региона оценил ход реконструкции трамвайной сети, сообщает сайт правительства Ростовской области.

Сейчас подрядчик уже на 96% выполнил демонтаж на участке в 3,5 км. Все работы ведутся по графику. Впереди дорожников ждет сложный участок протяженностью более 6 км.

Губернатор поручил местным властям широко информировать жителей города об изменениях в движении транспорта из-за ремонтных работ.

- Обращаю внимание, что все изменения в схеме движения транспорта вы должны донести до людей, бизнеса, транспортных компаний. Об этом необходимо широко информировать, чтобы все знали, как будут проводиться работы и как будет меняться схема движения, - поставил задачу губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Всего в Таганроге должны модернизировать 45 км трамвайных сетей и восемь тяговых подстанций. Кроме того, власти закупят 60 современных низкопольных трамваев и создадут новое электродепо.