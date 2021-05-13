Во всех школах Ростова проведут внеплановые проверки

Инспекцию организуют после трагедии в Казани Фото: Артем КИЛЬКИН

Во всех школах Ростова правоохранители проведут внеплановые проверки. Такое решение приняли после гибели детей в Казани. Об этом на планерном совещании главы администрации города сообщил начальник управления МВД Владимир Савчук.

- Сотрудниками управления МВД во взаимодействии с представителями Нацгвардии запланированы внеплановые обследования всех общеобразовательных учреждений. Комиссии оценят техническую укрепленность, функционирование тревожных кнопок и организацию пропускного режима, - рассказал Владимир Савчук.

11 мая в одной из школ Казани вооруженный молодой человек устроил стрельбу. По предварительным данным, погибли 9 человек, из которых 7 - дети. Еще 23 человека пострадали.