В Новочеркасске ушел из жизни экс-глава администрации поселка Донской Василий Вытрищак

Предварительно, Василий Вытрищак скончался от осложнений, вызванных коронавирусом Фото: сайт администрации Новочеркасска

В Новочеркасске ушел из жизни ведущий инженер по работе с отдаленными микрорайонами и бывший глава администрации Донского поселка города Василий Вытрищак. Ему было 69 лет. Информация об этом появилась на сайте местной мэрии.

- В памяти друзей, родных и коллег Василий Макарович навсегда останется настоящим профессионалом своего дела, ответственным и порядочным человеком, - говорится в сообщении.

В разные годы Василий Вытрищак работал начальником организационного отдела администрации Новочеркасска, главой администрации поселка Донской, трудился в ООО ПК «НЭВЗ» и высшем военном командном училище связи имени маршала Соколовского.

По предварительной информации, Василий Вытрищак скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.