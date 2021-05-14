В Ростовской области из-за порыва без воды остались около десятка хуторов и поселков

Воду в некоторых поселках отключили еще в ночь с 13 на 14 мая Фото: пресс-служба управления развития систем водоснабжения

Сегодня, 14 мая, около десятка хуторов и поселков Ростовской области остались без воды. Это произошло из-за порыва на водоводе, расположенном в 2 км от реки Северский Донец. Ремонт уже ведут, сообщили в пресс-службе управления развития систем водоснабжения.

Отключения произвели в Старой Станице, Волченском, Комиссаровке, Ясном, Рубежном, Тацине и Первомайском, а также в поселках Красносулинского района. Кроме того, с 6 утра сократили подачу воды в направлении «Насосная станция-5 - Гуково».

- Во всех населенных пунктах организовали подвоз воды по заявкам потребителей, - добавили в управлении развития систем водоснабжения.