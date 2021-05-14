В Ростове ушел из жизни бывший депутат гордумы Виталий Лазарев

Виталию Лазареву было 63 года

В Ростове скоропостижно ушел из жизни бывший депутат городской думы Виталий Лазарев. Об этом стало известно сегодня, 14 мая. Информация появилась на сайте администрации донской столицы.

- Вся жизнь Виталия Юрьевича - пример гражданской ответственности, преданности любимому делу и верного служения обществу. Это был чуткий и неравнодушный к проблемам людей человек. Светлая память о нем сохранится в истории Ростова-на-Дону, - говорится в сообщении.

Виталию Лазареву было 63 года. Он участвовал в шести созывах гордумы, с 1994 по 2020 год. Возглавлял комиссии по бюджету, налогам и сборам, местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью. Кроме того, экс-чиновник - почётный адвокат России, более четверти века он проработал заведующим юридической консультацией.