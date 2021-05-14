Живодер выколол глаз дворняге в Ростовской области

Изувеченного пса показали ветеринарам Фото: Артем КИЛЬКИН

Случай, шокирующий своей жестокостью, произошел в Шахтах Ростовской области. Как рассказали волонтеры приюта «Святобор», к ним от местных жителей поступил сигнал. Люди сообщили, что на улице нашли умирающую собаку.

Волонтеры сразу же выехали на место происшествия. То, что они увидели, привело их в ступор. Собаку не просто избили, но и ослепили. Беззащитному псу выкололи один глаз.

- Пострадал от живодеров! Множественные гематомы и ссадины, ушибы лап, выколот глаз, второй не видит. Для него свет погас навсегда, - написала в сети Ольга Мосиюк.

Волонтеры, конечно, не бросили собаку умирать. Они забрали пса в приют, а сейчас собирают деньги на его лечение.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" сообщала, что волонтеры нашли на улице собаку, которой неизвестные изуверы практически раздробили череп. Собака выжила чудом. Ей также требуется серьезное лечение.

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