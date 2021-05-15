Камеры видеофиксации в Ростове-на-Дону 2021: где отслеживают нарушения ПДД

Камеры установлены на более ста участках. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Камеры видеофиксации в Ростове-на-Дону 2021 установлены на более ста участках дорог. «КП» публикуем все адреса, где установлены передвижные комплексы.

Дороги в Ростовской области:

- 176 км 700 м - 176 км 760 м автодороги Ростов-на-Дону (от магистрали Дон) - Ставрополь (до границы Ставропольского края)

- 65 км 400 м автодороги Ростов-на-Дону (от магистрали Дон) - Ставрополь (до границы Ставропольского края), Зерноградский район

- 71 км 450 м а/д п. М. Курган - сл. Болыпекрепинская - сл. Р. – Несветайская

- 13 км автодороги г. Азов - г. Ростов-на-Дону (новое направление)

- 16 км 300 м автодороги Подъездная дорога от М-4 «Дон» к Ростову-на-Дону, южный подъезд

- 39 км 600 м а/д г. Ростов-на-Дону - сл. Р. - Несветайская - г. Новошахтинск

- 80 км а/д г. Морозовск - г. Цимлянск - г. Волгодонск

- 76 км 270 м а/д с. Куйбышево - сл. А. Тузловка - сл. Р. – Несветайская

- 976 км а/д М-4 «Дон»

- 3 км. 740 м. а/д г. Ставрополь - Ростов - пос. Новонатальин - Ростов-Волгодонск

- 1 км 600 м а/д Южный подъезд к г. Новочеркасску

- участок 12 км 100 м - 12 км 400 м а/д Подъездная дорога от а/д М-4 «Дон» к г. Ростову-на-Дону, южный подъезд

- 1 км а/д г. Таганрог - с. Федоровка

Азовский район: 60 км. автодороги Азов - с. Александровка - ст. Староминская; 51 км. + 500 м. автодороги Азов - с. Александровка - ст. Староминская; 32 км 600 м автодороги г. Азов - ст. Староминская; 1106 км 300 м - 1106 км 350 м автодороги М-4 «Дон»; 1102 км 550 м автодороги М-4 «Дон» (на Юг); 1102 км 200 м автодороги М-4 «Дон» (на Север); 1094 км. 900 м - 1095 км 100 м автодороги М-4 «Дон»; село Кулешовка, ул. Ленина, 249; 1090 км. + 600 м а/д М-4 «Дон»,

Азов: ул. Победы, д. 265 (7 км 400 м автодороги г. Азов - ст. Староминская); ул. Победы, д. 28 (7 км 400 м автодороги г. Азов - ст. Староминская); ул. Кооперативная, д. 15 «Д»; Кагальницкое шоссе, д. 21; ул. Московская, д. 269; ул. Московская, д. 197; ул. Мира, от д. 64 до д. 71; ул. Московская, д. 120; ул. Маяковского, д. 56-63

Аксайский район: 1077 км 800 м автодороги М-4 «Дон»; 1083 км 500 м автодороги М-4 «Дон»; 15 км 500 м автодороги г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») г. Семикаракорск - г. Волгодонск; 1071 км 300 м. М4 «Дон»; 1067 км. 250 м. автодороги М4 «Дон»; 1063 км 050 м автодороги М-4 «Дон»; 1047 км + 20 м. а/д М4 «Дон» (Направление на ЮГ); 1046 км. 980 м. а/д М4 «Дон» (направление на север); 1043 км 500 м а/д М-4 «ДОН»; участок 3 км 500 м - 3 км 900 м а/д Южный подъезд к г. Новочеркасску; 1035 км а/д М-4 «Дон»; 1033 км. 800 м. а/д М4 "Дон"; 1030 км а/д М-4 «Дон», 1059 км а/д М-4 «Дон»; 0 км 150 м а/д Южный подъезд к г. Новочеркасску; 4 км 800 м а/д "Южный подъезд к г. Новочеркасску; 979 км а/д М-4 «Дон»,

Батайск: ул. К. Цеткин, д. 36; ул. Куйбышева, д. 152; ул. Коммунистическая, д. 109 А; ул. М. Горького, д. 358

Багаевский район: 27 км автодороги г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») г. Семикаракорск - г. Волгодонск; 30 км 600 м автодороги автодороги г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») - г. Семикаракорск - г. Волгодонск; 35 км 900 м автодороги г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») - г. Семикаракорск - г. Волгодонск; 55 км 300 м а/д г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») г. Семикаракорск - г. Волгодонск; 58 км 100 м а/д г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») г. Семикаракорск - г. Волгодонск; 70 км а/д г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») г. Семикаракорск - г. Волгодонск; 49 км 350 м - 49 км 800 м а/д "г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») г. Семикаракорск - г. Волгодонск"; 207 км 850 м - 208 км 400 м а/д "г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») г. Семикаракорск - г. Волгодонск"

Неклиновский район: 88 км 150 м - 88 км 200 м автодороги Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с Украиной; 39 км 500 м а/д Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с Украиной; Участок 4 км 400 м - 5 км 300 м а/д г. Таганрог - с. Покровское; 64 км а/д А 280 г. Ростов-на-Дону - г. Таганрог - гр. Украины; 65 км 400 м а/д "Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с Украиной";

Таганрог: ул. Чехова, д 156 (обратное направление ул. Чехова, д. 197); ул. Чехова, д. 245; ул. Большая Бульварная, д. 15; ул. Москатова, от д. 17 «А» до д. 17; ул. Розы Люксенбург - 16 переулок (д. 249 - д. 251); ул. Мариупольское шоссе, д. 13-31; ул. Дзержинского, д. 93-108

Мартыновский район: 69 км а/д г. Семикаракорск - сл. Б. Мартыновка - п. Красноармейский

Мясниковский район: село Крым, ул. Большесальская, д. 25; с Крым, ул. Большесальская, д. 67; участок 2 км 700 м - 3 км а/д "с. Чалтырь-х. Калинин"

Зимовниковский район: 21 км 400 м а/д г. Волгодонск - пос. Зимовники;

Октябрьский район: 20 км а/д г. Новочеркасск - пос. Багаевский; 17 км 400 м - 17 км 500 м а/д г. Новочеркасск - пос. Каменоломни; 20 км 500 м а/д г. Новочеркасск - пос. Каменоломни; 1008 км а/д М-4 «Дон»; г. Каменоломни, Садовый пер, д. 17 «А»; 15 км 900 м а/д "г. Шахты - ст. Раздорская";

Семикаракорский район: 77 км а/д г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») г. Семикаракорск - г. Волгодонск;

Родионово - Несветайский район: 13 км. а/д х. Гребцово – х. Каменный Брод – х. Октябрьский,

Зимовниковский район: 9 км 500 м а/д г. Волгодонск - пос. Зимовники,

Волгодонской район: 193 км 600 м а/д г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») - г. Семикаракорск - г. Волгодонск;

Волгодонск: пр. Строителей, д. 2; ул. Морская, д. 108; пр. Строителей, д. 3; ул. Энтузиастов, д. 23 «В»; ул. 2-ая Бетонная, д. 10; 4 км 200 м а/д г. Волгодонск - с. Дубовское; 1 км 142 м а/д г. Волгодонск - с. Дубовское; пр. Строителей, д. 10 -20

Константиновский район: 3 км 300 м а/д г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») - г Семикаракорск - г. Волгодонск - г. Константиновск - пос. Тацинский;

Матвеево- Курганский район: 31 км 400 м - 31 км 450 м а/д с. Самбек пос. Матвеев Курган с. Куйбышево г. Снежное (до границы Украины),

Дубовский район: 21 км 130 м а/д г. Волгодонск с. Дубовское;

Шахты: ул. Советская, от д. 81 до д. 83; ул. Победы революции д. 117-174 "Г"

Новошахтинск: ул. Советской Конституции, от д. 13 до д. 16

Красносулинский район: 883 км а/д М-4 «Дон» - Новошахтинск - граница с Украиной; 985 км а/д М-4 «Дон»; 21 км а/д Новошахтинск – Гуково; 957 км 300 м. а/д М-4 «Дон»,

Зверево: ул. Обухова, д. 13

Белокалитвинский район: 291 км 200 м - 291 км 544 м а/д Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной,

Каменск-Шахтинский: ул. Героев Пионеров, д. 31; ул. Кирова, д. 9

Каменский район: 925 км а/д М-4 «Дон»; 922 км а/д М-4 «Дон»; 912 км а/д М-4 «Дон»; 909 км а/д М-4 «Дон»; 934 км а/д М-4 «Дон»,

Миллерово: ул. Вокзальная, от д. 84 до д. 88; 839 км а/д М-4 «Дон»; 828 км а/д М-4 «Дон»; ул. Седова д. 19-35

Милеровский район: 869 км а/д М-4 «Дон»; 861 км а/д М-4 «Дон»; 837 км а/д М-4 «Дон»,

Тарасовский район: 893 км. 700 м. а/д М-4 «Дон»; 886 км. + 555 м. а/д М-4 «Дон»,

Верхнедонской район: 36 км 500 м а/д ст. Вешенская - ст. Казанская,

Новочеркасск: ул. Харьковское шоссе, д. 10;