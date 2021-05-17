В Ростове похолодает, вернутся дожди с грозами

Синоптики прогнозируют осадки и похолодание Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На этой неделе - с 17 по 23 мая - в донском регионе ожидаются дожди с грозами. Осадки и похолодание синоптики также прогнозируют в Ростове. Информация об этом появилась на сайте Гидрометцентра.

Так, сегодня, 17 мая, температура воздуха в южной столице пока держится в пределах +30 градусов, но уже с завтрашнего дня столбики термометров резко опустятся примерно на 5 градусов. Будет около +23-24 градусов. Обещают облачность с прояснениями.

С четверга из-за туч выглянет солнце, однако резкого потепления не произойдет. Температура установится в районе 22-25 градусов. Пасмурно будет в субботу.