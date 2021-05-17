284 рейда и 432 протокола: в автобусах Дона проверили масочный режим

По итогам рейдов составили 432 протокола Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области провели 284 рейда по контролю масочного режима в общественном транспорте. Всего составили 432 протокола. Это итоги за 2020 год и начало 2021 года. С наступлением лета такой мониторинг планируют усилить, сообщает сайт донского правительства со ссылкой на замгубернатора Виктора Вовка.

– Наступает лето, температурный режим изменился, поэтому ситуация осложняется. Пассажиры все чаще без масок. При этом общественный транспорт по-прежнему является источником повышенного риска распространения коронавируса. Контроль необходимо усилить, – подчеркнул на специальном совещании Виктор Вовк.

Также чиновник добавил, что в регионе продолжают вакцинацию водителей и других сотрудников дорожно-транспортного комплекса. Так, по состоянию на 11 мая, уже привили 5 463 человека.