В донском Заксобрании планируют досрочно лишить полномочий одного из депутатов

Вахтанг Козаев стал депутатом Заксобрания еще в 2018 году Фото: сайт Законодательного собрания Ростовской области

В Заксобрании Ростовской области впервые за 26 лет планируют досрочно лишить полномочий одного из депутатов. Решение должны принять сегодня, 17 мая, на заседании донского парламента.

Речь идет о руководителе фракции «Коммунисты России» Вахтанге Козаеве. Предварительно известно, что он не представил в срок декларацию о доходах. Документ нужно было оформить еще к 1 апреля 2021 года.

Вахтанг Козаев стал депутатом областного Законодательного собрания VI созыва еще в 2018 году. До этого с документами у него было все в порядке. Судя по опубликованным данным, он курирует Ленинский район.