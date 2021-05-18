В прокуратуре впервые прокомментировали блокаду аксайских рынков

После возбуждения уголовного дела часть предпринимателей скрылись и все бросили Фото: Александр РОГОЗА

На закрытых рынках в Аксайском районе Ростовской области сейчас проводится проверка. Уже сформировано девять исков: четыре - о приостановлении торговой деятельности и еще пять об изъятии шести земельных участков, которыми владели незаконно. Об этом на заседании донского Заксобрания рассказал первый заместитель прокурора региона Кирилл Осипчук.

- Сейчас направлено пять исков об изъятии шести участков. По ним наложены обеспечительные меры. Все определения суда обжалованы стороной ответчика. Мы находимся в стадии гражданско-правовых отношений, - сообщил Кирилл Осипчук.

Также он добавил, что после возбуждения уголовного дела часть предпринимателей скрылись и все бросили. Из-за этого в торговых зонах организовали контроль за сохранностью имущества.

По словам Кирилла Осипчука, проверки на рынках начали еще в 2020 году. Тогда организаторы торговли не шли на контакт и игнорировали все запросы прокуратуры. Сейчас ведомство принимает заявления от пострадавших предпринимателей.

В конце апреля силовики и полицейские оцепили сразу несколько донских рынков. Правоохранители выясняли законность работы этих площадок. Проверку также организовали в рамках расследования уголовного дела главы Аксайского района Виталия Борзенко. В общей сложности деятельность на всех объектах осуществляли свыше 4 тысяч бизнесменов.

После этого =пострадавшим предпринимателям предложили 9 тысяч свободных торговых мест, уже в донской столице. Также организовали специальные группы, которые консультируют предпринимателей. По состоянию на 13 мая приняли 2 133 человека, внесено поступило 1 717 заявлений.