В Таганроге зарегистрировали беспрецедентый уровень убыли населения

В 2020 году умерли 4 607 жителей Таганрога Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Таганроге зарегистрировали беспрецедентно высокий уровень естественной убыли населения - 9,5 на 1000 человек. Это в 2,8 раза выше средних цифр по региону. Такие данные привели в городском управлении здравоохранения, в ведомстве обнародовали итоги за 2020 год.

- Высокие показатели смертности обусловлены сложной эпидобстановкой, связанной с коронавирусом и его последствиями. Также повлияло снижение плановых объемов медпомощи, - говорится в сообщении.

Так, за указанный период умерли 4 607 жителей приморского города, что на 523 человека больше, чем в 2019 году. Показатель общей смертности составил 18,3 на 1000 населения. В основном не смогли спасти пациентов с нарушениями кровообращения, с новообразоаниями и COVID-19. При этом снизилась также рождаемость: на свет появились всего 2 210 малышей. Это на 200 меньше, чем в 2019 году.

Однако, вопреки ожиданиям, в городе на полгода увеличилась продолжительность жизни, подчеркнули в управлении здравоохранения. Средний возраст таганрожцев - 72,8 года: мужчины - 68,5 лет, женщины - 76,9.