Air Serbia планирует открыть прямые рейсы из Белграда в Платов

В 2020 году запустить рейс не смогли из-за распространения коронавируса Фото: Дарья АСЛАМОВА

Уже летом полеты в Платов планирует открыть авиакомпания Air Serbia. Информация об этом появилась на сайте перевозчика.

- 4 июня национальная авиакомпания начнет полеты в совершенно новый пункт назначения своей сети - Ростов-на-Дону. Будут выполняться по два регулярных рейса в неделю. Билеты уже в продаже, - говорится в сообщении.

Для сербской компании это третье новое направление с начала пандемии и второе в этом году. Как уточняет перевозчик, маршрут в самый большой город на юге России должны были запустить еще в 2020 году, но тогда осуществить планы помешал коронавирус.

- Введение прямых рейсов обеспечит пассажирам хорошие стыковки с рядом городов сети Air Serbia - Афинами, Бухарестом, Стамбулом, Ларнакой, Лондоном, Любляной, Тиватом. Прямой перелет из Белграда в Ростов длится в среднем 2 часа 50 минут, - добавили в авиакомпании.