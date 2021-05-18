Ушла из дома две недели назад: полиция разыскивает 25-летнюю ростовчанку

На затылке у девушки есть татуировка в виде компаса Фото: пресс-служба управления МВД России по РО

Уже две недели на Дону разыскивают 25-летнюю ростовчанку Галину Хлобыстину. Она ушла из дома 2 мая и все еще не вернулась. Ориентировку сегодня, 18 мая, опубликовала пресс-службе областного управления МВД.

Приметы: на вид 23-25 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы светло-русые.

Особые приметы: на затылочной части татуировка в виде компаса.

Всех, кто знает о местонахождении Галины Хлобыстиной, просят позвонить по телефонам: 8-(863)-249-23-66 или 8-(863)-249-22-24.