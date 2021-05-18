Добыл 200 раков: красносулинские казаки поймали браконьера в акваланге

Злоумышленника выследили в рамках операции «Путина-2021» Фото: сайт правительства Ростовской области

В Красносулинском районе казаки-дружинники поймали браконьера, который промышлял добычей раков. Нарушителя в акваланге и с уловом сразу же передали полиции. У мужчины изъяли 200 раков и семь рыб.

Дружинники выяснили, что мужчина таким образом наладил поставки в пивные точки. До этого момента его долго не могли задержать с поличным.

Злоумышленника выследили в рамках операции «Путина-2021», сообщает сайт донского правительства. Масштабный мониторинг водоемов начали еще в начале апреля. В нем участвуют не только казаки - их задействовали свыше 300, но и полицейские, сотрудники природоохранной прокуратуры, Минприроды и Росрыболовства. Они контролируют добычу рыбаков и ловят браконьеров. Оперативно-профилактическая операция завершится 31 мая.