Асфальт на Стачки провалился прямо под машиной на прошедших выходных Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове на Стачки ликвидируют дорожную яму, которая образовалась в минувшие выходные. Ремонт планируют начать уже в ночь с 18 на 19 мая. Об этом сообщает сайт городской администрации.

На время проведения дорожных работ водителей просят пользоваться альтернативными путями. Объехать участок можно по Депутатской и Текучева.

Асфальт на Стачки провалился прямо под машиной. С водителем все в порядке, но пострадало авто. После ЧП яму отсыпали, однако это не решило проблему. На место даже выезжал замглавы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков. Он поручил специалистам МКУ ДИСОТИ исправить ситуацию.