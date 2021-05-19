По городу из-за ливня произошло уже не менее пяти ДТП Фото: сервис «Яндекс. Пробки»

Утром 19 мая в Ростове из-за непогоды образовались 9-балльные пробки. Так дорожную ситуацию, по состоянию на 8.45, оценивает сервис «Яндекс. Карты».

Машины сейчас стоят на Стачки. Там затор растянулся в сторону центра от 1-ой Круговой до самого моста. Сложно проехать также по близлежащим улицам. Бардовые - Привокзальная, Портовая и Профсоюзная.

Также к этой минуте водители застряли на Рыбном, Безымянном, Ясной. Глухо на Нагибина, Нагибина, Шеболдаева, Вавилова, Нариманова, Мадояна, и это далеко не весь список улиц с пробками. Известно, что по городу из-за ливня произошло уже не менее пяти ДТП.