Забег планируют провести на трех дистанциях Фото: Василий Вахрин

30 мая в Ростове из-за полумарафона "Забег РФ" перекроют ряд улиц. С 6 до 13 часов нельзя будет проехать по определенным участкам в центре города и в районе стадиона «Ростов Арена». Об этом сообщает администрация донской столицы.

Так, группы любителей бега в разное время стартуют от Театральной площади. Они преодолеют дистанции в 1, 5 и 10 километров.

С 10 до 10.15 спортсмены должны одолеть следующий маршрут: Театральная площадь - Большая Садовая - угол Большой Садовой и Крепостного (разворот) - Большая Садовая - Театральная площадь.

С 9.30 до 10.30 также планируют забег по центру города: Театральная площадь - Большая Садовая - Большая Садовая/ Соколова (разворот) - Большая Садовая - Театральная площадь - Советская - Советская/6-я Линия (разворот) - Советская и снова Театральная площадь.

С 9 до 11 часов бегуны оправятся по самому продолжительному маршруту:

Театральная площадь - Большая Садовая - Соколова - Седова - Ворошиловский мост (правая и средняя полосы верховой (левой) части)

- съезд с Ворошиловского моста - Левобережная - западный проезд к стадиону «Ростов Арена» (разворот) - Левобережная - съезд с Ворошиловского моста - Ворошиловский мост (правая и средняя полосы верховой (левой) части)

- Седова - Соколова - Большая Садовая - Театральная площадь - Советская - Советская/15-я линия (разворот) - Советская - Театральная площадь.