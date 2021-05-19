Таганрогский авиазавод имени Бериева возглавил Павел Павлов

На снимке Павел Павлов Фото: сайт Объединенной авиастроительной корпорации

Павла Павлова назначили управляющим директором Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева. Информацию об этом опубликовали сегодня, 19 мая, на сайте Объединенной авиастроительной корпорации.

- Новый руководитель должен обеспечить выполнение всех программ предприятия. Кроме того, он должен развивать производственную базу и следить за сохранностью комплексов, - говорится в сообщении.

Павел Павлов длительное время работал на ТАНТК имени Бериева. Он прошел путь от начальника договорного бюро до замдиректора производства. До назначения на новую должность он возглавлял Институт управления в экономических, экологических и социальных системах ЮФУ.