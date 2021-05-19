Дело о взрыве в одном из ларьков Ростова передадут центральному аппарату Следкома

Семья одного из погибших опасается, что виновные могут уйти от ответственности Фото: Олег ЗОЛОТО

Дело о взрыве в одном из ларьков донской столицы передадут в центральный аппарат Следственного комитета. Об этом распорядился председатель СК России Александр Бастрыкин. Соответствующая информация сегодня, 19 мая, появилась на сайте федерального ведомства.

Решение было принято после обращения родственников погибшего молодого человека. Они считают, что в произошедшем ЧП виноваты предприниматель и контролирующие органы, которые не уследили за нарушениями на торговой точке. Обратившиеся за помощью жители Дона опасаются, что виновные могут уйти от ответственности.

Следует отметить, что ранее этим уголовным делом занимались в управлении Следкома по Ростовской области. Разбирательство вели по статье «Нарушение требований охраны труда; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Александр Бастрыкин выразил недовольство работой донских коллег и поручил передать все материалы в центральный аппарат, а также подключить к расследованию ведомственный Судебно-экспертный центр.

ЧП в павильоне с фастфудом произошло в январе 2021 года. Тогда из-за взрыва газовых баллонов в помещении вспыхнул пожар. От ожогов умерли три человека.