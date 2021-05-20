В Ростовской области поезд сбил насмерть 23-летнюю девушку

Под колесами состава погибла жительница Новочеркасска Фото: Виталий КАРНАУХ

В ночь на 20 мая на перегоне «Локомотивстрой - Новочеркасск» поезд сбил насмерть 23-летнюю девушку. Личность погибшей и предварительные причины произошедшего уже выяснили, сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

В ведомстве пояснили, что о трагедии сначала стало известно дежурному полицейскому на станции Шахтная. После этого к месту ЧП сразу же выехали правоохранители. Они осмотрели место происшествия.

Выяснилось, что под колесами состава погибла жительница Новочеркасска. По предварительным данным, она «нарушила правила поведения на железной дороге».

Жителям Дона напоминают: ж/д пути - место повышенной опасности. Нужно быть предельно внимательными и осторожными.