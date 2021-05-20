В Ростове судью поймали на нарушениях при вынесении приговора

Служитель Фемиды уже получил предупреждение от квалификационной коллегии Фото: Артем КИЛЬКИН

Судья Железнодорожного района Ростова получил предупреждение за нарушения при вынесении приговора. Об этом сообщает портал право.ру со ссылкой на вестник Высшей квалификационной коллегии судей.

По версии издания, в 2019 году специалист отправил подозреваемого в наркоторговле в колонию строгого режима на 10,5 лет. Однако это было сделано не по правилам.

Во-первых, судья якобы поспешил огласить доказательства, но вместе с тем изрядно затянул разбирательства по делу. Прения сторон шли в около 9 месяцев. Причем большую часть времени было потрачено на подготовку к заседаниям стороны обвинения. Во-вторых, служителя Фемиды подозревают в занесении недостоверных сведений в протокол.